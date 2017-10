Rob Peeters (32) stopt eind dit seizoen met veldrijden

Rob Peeters houdt het eind dit seizoen voor bekeken in het veld. “Ik heb geen zin om nog langer aan te modderen”, zegt de renner van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. Vorig jaar won hij een veldrit in China maar zijn laatste zege daar voor dateert al van 2013 (Surhuisterveen).

De neef van Wilfried Peeters won acht koersen, en pakte zilver op het WK in Koksijde in 2012, achter Niels Albert. “Maar ze rijden nu te rap”, zegt Peeters. “Eigenlijk vooral sinds de komst van Mathieu van der Poel en Wout van Aert is het steeds moeilijker geworden. Vroeger werd na een rondje rap rijden al eens getemporiseerd. Dat is nu nooit meer het geval. Daarnaast zijn de parcoursen ook niet in mijn voordeel veranderd. Ik ben een renner die het moet hebben van zijn vermogen, maar de laatste jaren is het veldrijden geëvolueerd naar een sport die steeds meer techniek vereist. Ik heb er deze zomer nog een keer alles voor gedaan, maar het lukt niet om nog voor de ereplaatsen mee te doen. Dan hou ik liever de eer aan mezelf. Het is mooi geweest.”

Peeters blikt vooral tevreden terug. “Ik ben blij met de kansen die ik gekregen heb. Ook van het team. Van het management kreeg ik zelfs nog de kans om langer te blijven, maar dat zou niet fair zijn. Wel wordt mijn huidige contract (dat afloopt eind december) nog verlengd tot het einde van dit seizoen. Meer wil ik niet vragen.”