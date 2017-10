Philippe Dehaes over nieuwe pupil Daria Kasatkina: “Heeft enorm potentieel”

Coach Philippe Dehaes zag zijn nieuwe pupil Daria Kasatkina (WTA-28) zich donderdag kwalificeren voor de halve finales van de Kremlin Cup (hardcourt/790.208 dollar) in eigen land. De 20-jarige Russin haalde het met 6-4 en 6-3 van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-100).

“Bij een nieuwe samenwerking is een goede start altijd belangrijk”, zegt Dehaes. “We werken nog maar twee weken samen, maar ze heeft al enkele zaken opgepikt, vooral bij haar opslag. Dat doet deugd. Ze heeft een enorm potentieel. Het is lastig te verwoorden, maar ze heeft iets dat anderen niet hebben.”

Dehaes kent Kasatkina sinds ze in 2014 een tijdje in België verbleef. “We hebben enkele weken samengewerkt, en ze won toen Roland-Garros bij de junioren. Uiteindelijk is ze weer vertrokken, maar als ik haar nadien op het circuit tegenkwam praatten we bij.”

Toen de vraag tot coaching kwam, moest Dehaes niet lang nadenken. “Ik heb sinds de eerste dag dat ik haar kende altijd in haar geloofd. Ze heeft talent, energie en wilskracht. Op haar twintigste is ze al nummer 28 van de wereld en ze kan een van de beste speelsters ter wereld worden.”