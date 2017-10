Onze reporter en Antwerpfan mijmert over vervlogen tijden: “Moeilijk uit te leggen hoe zo’n club bezit van je neemt”

Deurne - Een vader en een zoon zagen, met een tussenpauze van 28 jaar en in totaal verschillende werelden, allebei hun eerste Antwerp-match tegen Club Brugge. Het heeft lang geduurd, maar zondag speelt de Great Old voor het eerst in meer dan 13 jaar nog eens tegen de grote West-Vlaamse rivaal. Dit is hun verhaal.

De allereerste wedstrijd van mijn zoon op de Bosuil was Antwerp tegen Club Brugge, in augustus 2003. Hij was 10 jaar en Antwerp kreeg 0-4 op zijn doos. De knaap vond dat spijtig, maar bleef verder verrassend ...