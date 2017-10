Samusocial zet directrice Pascale Peraïta zonder opzegvergoeding aan de deur

Pascale Peraïta, de in opspraak gekomen directrice van Samusocial, is ontslagen. Ze krijgt ook geen opzegvergoeding.

“Samusocial heeft op 16 oktober 2017 de arbeidsovereenkomst van mevrouw Peraïta beëindigd, met onmiddellijke ingang. Mevr. Peraïta heeft geen recht op schadevergoeding”, zo staat in een communiqué dat werd verspreid. Om eventuele juridische procedures die voortvloeien uit het ontslag niet in gevaar te brengen, zal Samusocial niet verder communiceren.

Pascale Peraïta, gewezen directrice van Samusocial, wilde vorige maand terugkeren naar de daklozenorganisatie. In een brief die haar advocaat op 1 september verstuurde, staat dat Peraïta een einde wenst te maken aan haar verlof zonder wedde om haar functie als directrice opnieuw op te nemen. Daarop protesteerden de werknemers van de armenorganisatie.

Peraïta kwam eerder dit jaar in opspraak nadat bekend raakte dat ze hoge zitpenningen kreeg bij Samusocial, een organisatie voor de opvang van daklozen in Brussel. Ook ex-burgemeester Yvan Mayeur kwam in die affaire om dezelfde reden onder vuur. Beiden namen ontslag uit het stadsbestuur en bij Samusocial.