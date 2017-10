Bourgeois: “Brexit was een zware vergissing”

Brussel - Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) noemt de uitstap van de Britten uit de Europese Unie “een zware vergissing”. “Ik betreur dat de Britse politici niet de moed hebben gehad om aan hun bevolking de voordelen uit te leggen van het lidmaatschap van de EU”, zei hij donderdagmiddag tijdens een gastcollege aan studenten politieke wetenschappen aan de Universiteit van Gent.

De Europese staats- en regeringsleiders komen donderdag en vrijdag opnieuw bijeen in Brussel voor een Europese top. Donderdagavond mag de Britse premier Theresa May haar zegje nog doen, maar vrijdag is het uitsluitend aan de 27 anderen voor een nieuw rondje Brexit-overleg.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois gaf donderdagnamiddag een gastcollege aan de studenten politieke wetenschappen aan de UGent. Dat gebeurde tijdens de les Interne Belgische Politiek van professor Herwig Reynaert, ook de decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. De minister-president had het daarin onder meer over het belang van de EU.

“Wij - en dat zijn niet alleen de Vlamingen, maar alle bewoners van het Europese continent -, hebben aan de EU veel, heel veel te danken. De Unie zorgt nu al 60 jaar voor vrede en stabiliteit. Zeker voor Vlaanderen, met zijn extreem open economie, vormt de Europese Unie een enorme afzetmarkt zonder grenzen”, benadrukte de minister-president. Hij gaf wel aan dat de EU op een “keerpunt” staat, onder meer door de financiële crisis, de vluchtelingencrisis en de Brexit.

Dat laatste was volgens Bourgeois “een zware vergissing” van de Britten. “Ik betreur dat de Britse politici niet de moed hebben gehad om aan hun bevolking de voordelen uit te leggen van het lidmaatschap van de Europese Unie, zoals en inzonderheid de interne markt zonder douaneformaliteiten”, verklaarde hij.

De Unie kan volgens Bourgeois overigens alleen maar succesvol worden voortgezet als ze meer rekening houdt met de “meerlagige bestuurscontext waarin we vandaag leven”. Concreet moet de EU deelstaten met wetgevende bevoegdheden, zoals Vlaanderen, actief en structureel betrekken bij de beleidsdomeinen waar die bevoegd voor zijn. De Europese Commissie moet ook afslanken, en de maandelijkse verhuizing van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg is “niet efficiënt en pure verspilling”.