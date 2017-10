Anderlecht wacht bang af op nieuws over blessure Sven Kums

Woensdagavond viel Sven Kums bij Anderlecht vroeg in de tweede helft geblesseerd uit tijdens het Champions League-duel met Paris Saint-Germain, maar op een exacte diagnose is het nog even wachten voor de middenvelder. Kums greep net voor het uur naar zijn kuit en werd vervangen door Josué Sá. Vandaag werd hij al onderzocht door de medische staf, maar de onderzoeken worden vrijdag nog verdergezet.