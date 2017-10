Student steekt plots over op zebrapad en wordt aangereden

Antwerpen - Een student is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding op een zebrapad op de Rijnkaai in Antwerpen.

Een auto reed rond 5.30 uur over de Rijnkaai in noordelijke richting, volgens getuigen aan een normale snelheid. Toen de wagen het zebrapad naderde, liep een jongeman de straat over. “Omdat de oversteekbeweging zo plots kwam, kon de bestuurder van de auto een aanrijding niet meer vermijden”, aldus de Lokale Politie Antwerpen.

De 19-jarige student kwam tegen de voorruit terecht en belandde op de grond. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar al vrij snel was het levensgevaar geweken.

De bestuurder, een 27-jarige Fransman, moest een ademtest afleggen en blies ‘alarm’. Het gerechtelijk lab is ter plaatse gekomen om de verkeerssituatie ter plaatse in kaart te brengen.