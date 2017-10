Tien maanden met uitstel voor verliefde leraar die 15-jarige leerling stalkte

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een leraar schuldig bevonden aan het stalken van een 15-jarige leerling op wie hij verliefd was geworden. De ouders van de jongen legden klacht neer tegen de leraar, die ontkende dat het om stalking gaat. De man kreeg 10 maanden met uitstel.

De jongen kreeg voor het eerst les van de toen 48-jarige leraar in september 2015. Kort nadien begonnen de twee te sms’sen met elkaar. De leraar werd verliefd en stuurde niets aan de verbeelding overlatende berichten, romantische liefdesbrieven en kocht geschenkjes. Ook zou hij aangedrongen hebben op bijlessen.

De man beseft nu dat zijn berichten grensoverschrijdend waren maar benadrukt dat de relatie steeds platonisch bleef en dat de contacten wederzijds en volgens hem niet ongewenst waren. “Hij heeft nooit gezegd om ermee te stoppen”, verklaarde hij aan de onderzoekers.

Volgens het parket heeft de leraar echter de rust van de jongen verstoord en is er duidelijk sprake van stalking of belaging. “De jongen had een ondergeschikte positie tegenover hem en durfde niet aangeven dat hij het niet wilde. Een leerkracht mag zich zo niet gedragen tegenover een leerling”.

De verdediging vroeg de vrijspraak omdat de leraar zijn leerling nooit opzettelijk wilde schaden. “De inhoud van de berichten was grensoverschrijdend maar het versturen zelf is absoluut geen belaging”, klonk het vorige maand.