Antwerps transportbedrijf Group Joosen breidt wagenpark uit voor 4,5 miljoen euro

Luchtbal-Rozemaai - Het Antwerpse transportbedrijf Group Joosen gaat 4,5 miljoen euro investeren in zijn wagenpark om de voor de komende jaren verwachte volumegroei te kunnen opvangen. Het aantal trekkers wordt verhoogd van 100 naar 120 en het bedrijf koopt ook nieuwe opleggers, tilt chassis, heftrucks en stackers aan. Intussen werkt Group Joosen in zijn hub ook aan een spooraansluiting.

Volgens Group Joosen valt de volumegroei te verklaren door een hele reeks gunstige factoren, zoals een sterkere focus op havenintern vervoer, de 24/5 non-stop openingstijden van de containerterminals aan het Deurganckdok, de tolvermindering van de Liefkenshoektunnel en het beschikken over een eigen weegbrug om klanten tegemoet te komen die moeten voldoen aan de SOLAS-wetgeving, die stelt dat bij elke container die aan boord van een zeeschip wordt geladen het accurate gewicht moet vermeld staan.

Ook de oprichting van een eigen depot in 2011 blijkt het bedrijf geen windeieren te leggen. “Het idee om een hub uit te bouwen was in eerste instantie ingegeven om onze eigen transporten efficiënter te kunnen inplannen”, zegt CEO Kurt Joosen. “Maar al snel bleek het een ideale opportuniteit om dit ook aan derden aan te bieden. Truckchauffeurs moeten niet langer helemaal tot aan de containerterminal rijden, maar zetten hier hun container af en nemen een andere mee. Wij brengen hun container naar de terminal wanneer het minder druk is.”

Begin 2018 wordt ook een spooraansluiting van 300 meter in de hub operationeel, die er onder meer komt omdat de Schelde kruisen over de weg allicht nog jaren moeizaam zal verlopen. “We kunnen conventionele goederenwagons lossen en de lading in containers stuffen om ze dan naar het zeeschip of de eindklant te brengen”, zegt Joosen. “Of omgekeerd: containers strippen en de lading conventioneel aanleveren.”