Chinees vliegtuig aan grond gehouden nadat vrouw munten in motor gooit

Een binnenlandse vlucht van de Chinese luchtvaartmaatschappij Lucky Air is afgelast nadat een vrouw muntstukken in de motor van het vliegtuig had gegooid. Dat hebben staatsmedia donderdag gemeld. Het is al de tweede keer in enkele maanden dat zoiets gebeurt.

Vlucht 8L9960, die woensdag uit de oostelijke stad Anqing zou vertrekken naar de zuidelijke metropool Kunming, vertrok pas de dag daarna, na een grondige check-up, deelde de lagekostenmaatschappij Lucky Air mee.

Personeel van de luchthaven had opgemerkt dat een 76-jarige vrouw munten in de motor van het vliegtuig had gegooid, meldde het persbureau Xinhua. De vrouw werd door de politie opgepakt.

Een gelijkaardig geval deed zich voor in juni, toen een 80-jarige vrouw liefst negen muntstukken in de motor gooide voordat ze aan boord ging van een vliegtuig van China Southern Airlines dat van Shanghai naar Guangzhou zou vliegen.

De vrouw, die volgens haar buurman het boeddhisme aanhangt, gooide de munten naar eigen zeggen in de motor als ‘zegening’, om een voorspoedige vlucht te verzekeren.