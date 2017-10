Bizar ongeval: auto lijkt uit het niets op te duiken aan kruispunt

Het internet buigt zich over een bizar ongeval dat vorige week gebeurde in Singapore. Op dashcambeelden van een bestuurder valt te zien hoe een wagen plots uit het niets lijkt op te duiken. Hoe het ongeval kon gebeuren, blijft voor velen erg onduidelijk.

Het was bestuurder Gerard Derek die de beelden vrijdag toevallig kon vastleggen met zijn dashcam. Een witte personenwagen wilde aan een kruispunt naar rechts afslaan, maar had niet gezien dat er een andere auto uit de tegengestelde richting kwam. Vreemd genoeg was de wagen op de beelden pas te zien wanneer het al te laat was.

Intussen proberen vele gefascineerde kijkers ook maar een beetje informatie te vergaren over de oorzaak van de crash. “Dit is heel bizar”, schreef Jacky Tong Liang bij de video. “Ik heb de beelden nu al enkele keren herhaald, maar ik zie nog steeds niet waar de wagen vandaan komt.”

Toch zijn er anderen die het voertuig wel hebben opgemerkt. “De wagen was gewoon niet te zien door de positie van de camera”, klinkt het bij iemand. “Je kan nog net het dak van de auto zien wanneer de witte personenwagen naar rechts wil afslaan.” Momenteel zijn de beelden al meer dan 100.000 keer bekeken op Facebook.