Presentator maakt kennis met de sterkste man ter wereld, en dat mag hij aan den lijve ondervinden

Woensdag was Eddie Hall, de sterkste man ter wereld, te gast in het televisieprogramma ‘BBC Breakfast News’. Dat mocht presentator Dan Walker zelfs aan den lijve ondervinden. Nadat hij vroeg of de krachtpatser in staat was om hem op te tillen, had Hall niet veel tijd nodig om de uitdaging succesvol af te ronden.

Walker kon al snel niet meer aan de verleiding weerstaan om de man een opdracht voor te schotelen. “Ik krijg het gevoel dat ik wil dat je me opheft”, zei hij aan Hall. “Denk je dat dat mogelijk is?” Het bleek geen probleem. De presentator deed meteen zijn microfoon uit terwijl co-presentator Louise Minchin niet wist wat er te gebeuren stond.

Walker gedroeg zich even erg onwennig toen Hall hem enkele instructies gaf, maar uiteindelijk leek alles vanzelf te gaan. In amper een paar seconden werd de presentator in de lucht getild voor de ogen van de kijkers en Minchin. Ze trakteerde hem onmiddellijk op wat applaus “Ik denk dat we dit best eens op voorhand hadden geoefend, nietwaar?”, merkt Hall nog op.

De 29-jarige Brit schreef vorig jaar geschiedenis nadat hij als eerste man ooit 500 kilogram kon optillen. Voordien had hij al een record van 465 kilogram op zijn naam staan. Zijn bijnaam ‘The Beast’ heeft hij dus ongetwijfeld niet gestolen.