Dit jaar kan je Kerstmis vieren als Harry Potter & co op Zweinstein

Aan alle Harry Potter fans, die hun brief voor Zweinstein nog niet gekregen hebben: jullie wensen zijn verhoord. In de Grote Zaal in de tovenaarsschool in Londen hebben ze een heus kerstdiner gepland, alsof het recht uit de boeken- en filmreeks van J.K. Rowling zou kunnen komen.

Het Kerstbal zag er zo uit voor Hermelien en Kruml. Foto: Warner Bros

Wie deze winter een extra magisch tripje naar Londen wil maken, kan een ticketje voor de Warner Bros Studios in Leavesden boeken. Vlakbij de Britse hoofdstad kan je in de bewaarde studio’s van de Harry Potter films gaan dineren op de avonden van 11 tot 13 december.

Het Kerstbal voor dreuzels

Het is niet de eerste keer dat je kan dineren in de Grote Zaal. Maar voor de allereerste keer toveren ze de locatie om tot het decor van het Kerstbal (beter bekend als het ‘Yule Bal’ voor Engelstalige lezers) uit de periode van het Toverschool Toernooi. De iconische zaal zal gevuld worden met besneeuwde kerstbomen, ijspegels en een magisch concert. Net zoals te zien was in het vierde verhaal ‘Harry Potter en de Vuurbeker’.

Eerst mag elke dreuzel alle pracht en praal bekijken, wanneer ze over de rode loper glijden. Daarna mag iedereen plaatsnemen aan de tafels waar ook de tovenaarsleerlingen van Zwadderich, Griffoendor, Huffelpuf en Ravenklauw zaten en zich tegoed doen aan een driegangenmenu. (Niet gemaakt door huiselven deze keer.) Nadien loodst een gids alle aanwezigen nog door de Harry Potter Studio’s, waar heel veel sets, rekwisieten en snuisterijen uit de Harry Potter wereld nog steeds bewaard zijn. Het dessert zelf zal geserveerd worden op Platform 9¾, waarnaast de originele Zweinsteinexpress staat te pronken.

Inclusief toverstaf

Klaar om Kerstmis te vieren door te klinken met boterbier? Dan kan je vanaf 10 uur ’s morgens om 24 oktober boeken. Je zal wel maar liefst 79 galjoenen, 10 sikkels en 27 knoeten moeten neertellen voor een ticketje voor één persoon. Ongeveer 280 euro voor dreuzels dus. Naast een magische ervaring krijg je voor die prijs ook nog aangepaste wijnen, een glas boterbier, het diner en een toverstaf naar keuze.