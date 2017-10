Engie-topvrouw wil koploper zijn in groene transitie, maar noemt huidige kerncentrales “een troef”

De kerncentrales blijven een troef voor de landen die ze hebben. Dat heeft Isabelle Kocher, CEO van Engie, donderdag gezegd tijdens een persontmoeting in onderzoekscentrum Laborelec in Linkebeek. “Ze zijn betrouwbaar en competitief.”

De toplui van de Franse groep zakten donderdag naar Linkebeek af om de pers toelichting te geven bij de activiteiten en strategie van de Franse groep. Gevraagd naar de Belgische kerncentrales, benadrukte Kocher dat die een troef blijven.

Isabelle kocher, CEO van Engie. Foto: BELGAIMAGE

“België heeft beslist om de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 te verlengen met tien jaar. Er is dus een politieke afspraak in 2025, waarbij er beslist zal moeten worden over hun verlenging of over andere infrastructuur, die dan wel beschikbaar zal moeten zijn”, aldus de topvrouw.

Kocher nam in 2016 de leiding bij Engie en wil van de groep de koploper maken van de energietransitie, binnen de context van de klimaatopwarming.