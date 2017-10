Ex-Spice Girl openlijk over haar psychische problemen in ‘Van Gils & Gasten’

De Britse Melanie Chisholm begon haar carrière als Mel C, ook bekend als Sporty Spice, bij de legendarische meidengroep The Spice Girls. Maar de succesvolle periode in de jaren 90 had ook een keerzijde: de zangeres kreeg last van psychische problemen, waar ze nu openlijk over praat om anderen aan te tonen dat ze niet alleen zijn.

“Als je ervan droomt om beroemd te zijn, sta je er niet bij stil dat het lastig kan zijn. Je denkt niet dat het vermoeiend is en dat je jouw familie zal missen, wat wel degelijk het geval is. Het draait erom om een balans te vinden”, legt Chrisholm uit. “We hadden zoveel succes dat we een paar jaar in een zeepbel leefden. Dat is fantastisch, maar zodra je weer min of meer een normaal leven gaat leiden, kan je het allemaal moeilijk vatten”, voegt ze eraan toe.

Zelfvertrouwen

De zangeres weet nog dat ze sterk aan zichzelf twijfelde toen de Spice Girls op hun hoogtepunt waren. “Ik stelde mezelf steeds de vraag of ik dit alles wel verdiende, of ik goed genoeg was. Als kind zat ik vol zelfvertrouwen, maar toen ik in de showbizz zat en constant in de schijnwerpers stond, begon alles te wankelen. Mijn zelfvertrouwen was minder en nadat de groep ermee ophield, vroeg ik me af wie ik was als individu”, klinkt het.

Stigma

Chrisholm was zichzelf kwijt en ontwikkelde tijdens haar persoonlijke zoektocht een eetstoornis. “In de media moet je uiterlijk aan bepaalde normen voldoen. Kwetsbare mensen zijn daar vatbaar voor en dat is ook mij overkomen. Ik heb het vaak over psychische problemen en het is ook belangrijk dat beroemdheden erover praten. Dan weten mensen dat ze niet alleen zijn, want er hangt hoe dan ook nog steeds een stigma rond. Te veel mensen lijden in stilte”, aldus de ster die net een nieuwe single uit heeft en in november optreedt tijdens The Night of the Proms in het Antwerpse Sportpaleis.