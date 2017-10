Pas gescheiden Hollywoodactrice vindt opnieuw de liefde

Anna Faris (40) zou slechts enkele maanden na haar echtscheiding alweer een nieuwe vriend in haar leven hebben. Dat meldde TMZ op woensdag. De actrice zou een relatie hebben met cameraman Michael Barrett, met wie ze in september al samen op een festival werd gespot. Anna Faris en haar echtgenoot Chris Pratt (38) kondigden in augustus hun scheiding aan.

Volgens entertainmentnetwerk TMZ heeft actrice Anna Faris alweer een nieuwe liefde in haar leven toegelaten. Ze zou volop aan het daten zijn met cameraman Michael Barrett (47), die eerder dit jaar samen met haar aan de productie Overboard meewerkte. Ze werden begin september overigens al samen gefotografeerd op een lokaal festival in Los Angeles, waar de actrice samen met haar zoontje Jack (5) uit haar huwelijk met Chriss Pratt naartoe trok.

Vorige maand zouden ze ook samen gespot zijn in een restaurant in Malibu en deze week werden ze twee keer samen gezien in een restaurant in Los Angeles. De actrice en haar voormalige echtgenoot, Chris Pratt, kondigden in augustus hun echtscheiding aan via hun sociale media. Beiden waren naar eigen zeggen heel erg teleurgesteld, nadat ze lang geprobeerd hadden om de brokken te lijmen. Het koppel trad in 2009 in het huwelijksbootje en delen één zoontje.