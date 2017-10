Nieuwe voet- en fietspaden voor Vincent Goossenslaan

Ranst - De bewoners van de Oelegemse Vincent Goossenslaan moeten nog tot eind november op de tanden bijten maar dan beschikt hun straat weer over nieuwe voet- en fietspaden.

Over de hele lengte van de straat en aan beide kanten van de weg worden zowel het voetpad als het fietspad helemaal opgebroken. Het nieuwe fietspad wordt uitgevoerd in asfalt en het nieuwe voetpad wordt in betonstraatstenen uitgevoerd.

Alleen verkeer dat richting Schildesteenweg rijdt, kan nog gebruik maken van de Vincent Goossenslaan. Chauffeurs die uit de richting Schilde komen moeten een ommetje maken via de Nieuwelaan, de Jozef Simonslaan, Ter Stratenweg en de Vaartstraat.

Het is niet de enige werf in de gemeente waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook in de Beemdenstraat, Heidestraat,Venweg, Bistweg en Veldstraat wordt aan de weg getimmerd.