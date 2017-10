NBA. Celtics slachtoffer van de “Greek Freak”, Phoenix krijgt pandoering van historische proporties

Brussel - De NBA was woensdagnacht aan zijn tweede speeldag toe. Er stonden liefst elf wedstrijden op het programma. De Boston Celtics liepen meteen tegen hun tweede nederlaag aan, terwijl de Phoenix Suns hun zwaarste nederlaag ooit leden om het seizoen te openen.

De Celtics verloren op de eerste speeldag nipt van de Cleveland Cavaliers en zagen daarbij sterspeler Gordon Hayward uitvallen met een gebroken enkel. Zonder hun derde topper konden Kyrie Irving en Al Horford ook wedstrijd nummer twee niet winnen. Giannis Antetokounmpo en zijn Milwaukee Bucks kwamen namelijk met 108-100 winnen in Boston. De “Greek Freak” was meteen goed voor liefst 37 punten en 13 rebounds. Jaylen Brown was de topscorer bij de Celtics met 18 punten.

Portland en Phoenix speelden hun eerste wedstrijd van het seizoen en voor de Suns werd het er eentje om snel te vergeten. De Trailblazers kwamen met 124-76 winnen in Phoenix, goed voor hun zwaarste nederlaag ooit in een seizoensopener. Damian Lillard was de grote man bij Portland met 27 punten.

Verder wonnen de Houston Rockets zonder Chris Paul maar dankzij 27 punten van James Harden met 105-100 van Sacramento, waren de Spurs dankzij 25 punten van LaMarcus Aldridge met 107-99 te sterk voor Minnesota, en verloren de Philadelphia 76’ers met 115-120 van Washington ondanks 36 punten en 23 rebounds van Joel Embiid en Ben Simmons.

Uitslagen:

Charlotte - Detroit 90-102

Brooklyn - Indiana 131-140

Miami - Orlando 109-116

Philadelphia - Washington 115-120

Milwaukee - Boston 108-100

New Orleans - Memphis 91-103

Atlanta - Dallas 117-111

Denver - Utah 96-106

Minnesota - San Antonio 99-107

Portland - Phoenix 124-76

Houston - Sacramento 105-100

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

. Atlantic Division:

1. New York 0 0 0.000

2. Toronto 0 0 0.000

3. Philadelphia 0 1 0.000

4. Brooklyn 0 1 0.000

5. Boston 0 2 0.000

. Central Division:

1. Detroit 1 0 1.000

2. Indiana 1 0 1.000

3. Milwaukee 1 0 1.000

4. Cleveland 1 0 1.000

5. Chicago 0 0 0.000

. Southeast Division:

1. Orlando 1 0 1.000

2. Washington 1 0 1.000

3. Atlanta 1 0 1.000

4. Miami 0 1 0.000

5. Charlotte 0 1 0.000

WESTERN CONFERENCE

. Northwest Division:

1. Utah 1 0 1.000

2. Portland 1 0 1.000

3. Oklahoma City 0 0 0.000

4. Denver 0 1 0.000

5. Minnesota 0 1 0.000

. Pacific Division:

1. LA Clippers 0 0 0.000

2. LA Lakers 0 0 0.000

3. Golden State 0 1 0.000

4. Sacramento 0 1 0.000

5. Phoenix 0 1 0.000

. Southwest Division:

1. Houston 2 0 1.000

2. Memphis 1 0 1.000

3. San Antonio 1 0 1.000

4. Dallas 0 1 0.000

5. New Orleans 0 1 0.000

Programma:

Toronto - Chicago

Oklahoma City - New York

LA Lakers - LA Clippers