Deze tien veranderingen wil nieuwe spoorbaas Sophie Dutordoir bij NMBS doorvoeren

Sophie Dutordoir (53), de nieuwe grote baas van de spoorwegen, heeft haar intrede niet gemist. Woensdag uitte ze felle kritiek op de werking van de NMBS. Volgens haar kan het dan ook beter en stelde ze gisteren in het parlement haar plannen met de spoorwegmaatschappij voor. Een overzicht.

LEES OOK. Baas NMBS kraakt NMBS: “Het wordt bijna een realityshow, het beheren van de spoorwegen in ons land”

Foto: BELGA

Meer flexibele tarieven

Aangezien de NMBS nog steeds geen beheersovereenkomst heeft, moet er nog over de tarieven worden beslist. Dutordoir wil alvast geen algemene verhoging, maar wel formules die flexibeler moeten zijn voor de reizigers. Zo moet een werknemer die bijvoorbeeld twee dagen per week thuis werkt een goedkoper abonnement kunnen krijgen. Tijdens de daluren moeten reizen goedkoper worden en wil ze abonnementsformules beter afstemmen met De Lijn.

Stiptere treinen

Het afgelopen jaar reed 89,4% van de treinen op tijd. De vertragingen hebben een onmiskenbare invloed op de tevredenheid van de reiziger. “En dan moet de winter nog beginnen”, zegt Dutordoir. Door te blijven investeren in betrouwbaar en duurzaam materiaal en door de reparatie van een defecte trein beter te coördineren, mag één incident niet langer zo veel invloed hebben op het net. “Alle treinen zonder uitzondering op tijd laten rijden zal nooit lukken. Maar we willen de reiziger de info geven om zich te organiseren.”

Meer treinen

Er zullen de komende jaren meer treinen worden ingezet. Er worden 10.000 extra zitplaatsen gecreëerd en het aantal aansluitingen moet met een vijfde stijgen. Hierdoor worden mensen meer aangemoedigd om de trein te nemen.

Voor iedereen

10.000 extra parkeerplaatsen en 10.000 nieuwe plaatsen voor fietsen moeten de stations makkelijker bereikbaar maken. Voor mindervaliden en slechtzienden zal de assistentie in treinstations worden uitgebreid. Binnen vijf jaar moeten alle treinen, perrons en stations volledig toegankelijk zijn voor iedereen.

Wifi

Foto: BELGA

Tegen begin volgend jaar wil Dutordoir wifi in de grootste stations. Er zijn gesprekken met onder meer Proximus opgestart om een betere dekking op de trein te voorzien. Jo Cornu, de voormalige topman van de NMBS, rolde eerder een proefproject uit voor wifi in de treinen, maar Dutordoir repte met geen woord over draadloze internetverbinding in de toestellen.

Betere informatie

Dutordoir omschrijft zichzelf als “de Taliban van de communicatie”. Volgens de nieuwe spoorbaas hebben reizigers recht op betere informatie. Concreet wilt ze de routeplanner verrijken met informatie over eventuele vertragingen. Hoe het komt dat er vertragingen voorvallen, of er vervangbussen worden ingelegd en of er alternatieve routes voorhanden zijn. Naar analogie van de talloze apps en sites waar je bewegingen van vliegtuigen kan volgen, wil Dutordoir dat dit ook mogelijk is voor het treinverkeer.

Minder panne

Een volgend pijnpunt is volgens de baas dat de liften en roltrappen in de treinstations te vaak in panne staan. Ze belooft beterschap.

Emailbereik opvijzelen

Van de 19.000 werknemers bij de NMBS hebben er maar 8.000 een mailadres. Dutordoir wil dan ook het aantal opvijzelen. “De cultuur van het geschreven woord primeert op de communicatie”, zei ze daar gisteren nog over.

Minder arbeidsongevallen

Foto: Photo News

Toen Dutordoir het aantal arbeidsongevallen onder de loep kreeg, viel ze naar eigen zeggen “van haar stoel”. Die cijfers liggen meer dan viermaal hoger dan in andere ondernemingen. “We moeten er dringend werk van maken, want arbeidsongevallen gaan gepaard met zeer veel afwezigheidsdagen. Als we dat kunnen verminderen, wordt onze productiviteit opgedreven.”

Treinbegeleiders nog aanwezig

Dutordoir vindt dat treinbegeleiders onmisbaar blijven zolang er geen systemen zijn die de veiligheid garanderen en de tickets controleren. Er zal wel onderzocht worden of ‘One Man Cars’, waarbij er maar één machinist wordt ingezet, ingezet kunnen worden.