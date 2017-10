Brandje in school: leerlingen en leerkrachten naar ziekenhuis

Wilrijk - In een school aan de Sint-Bavostraat in Wilrijk is donderdagochtend brand ontstaan in een droogkast in de kelder.

Het vuur was snel geblust door het schoolpersoneel, de brandweer moest ter plaatse enkel controleren of de brand goed uit was. Even later gaven enkele leerlingen aan dat ze last hadden van de rook.

“19 leerlingen en leerkrachten werden uiteindelijk voor controle naar het ziekenhuis gebracht”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Een mug-arts is ter plaatse om andere leerlingen met klachten te onderzoeken.”