Ook in China is het meteen raak voor Quick-Step: Gaviria maakt het af in de sprint

In China wordt het Worldtour-seizoen afgesloten met de Ronde van Guangxi. En voor Quick-Step Floors blijft het successeizoen zo nog even duren: Fernando Gaviria won meteen de eerste etappe. De Colombiaan was de snelste in de massasprint, goed voor de 53e (!) zege van het seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere.

LEES OOK: Veel renners stellen vakantie uit voor verplicht nummertje in China: peloton vol Chinese vrijwilligers

In de eerste rit van de laatste WorldTour-wedstrijd van het seizoen haalde de Colombiaan het na 107,4 kilometer in een massasprint. Gaviria was aan de finish duidelijk sneller dan Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Max Walscheid en Wouter Wippert. Gaviria boekte zijn elfde overwinning van het seizoen, zijn 53e van de ploeg, en is uiteraard de eerste leider.

Vrijdag staat de tweede etappe op het programma, een rit over 156,7 kilometer tussen Qinzhou en Nanning. De Ronde van Guangxi eindigt volgende week dinsdag.

De Ronde van Guangxi is een nieuwe rittenkoers in China waarna het peloton eindelijk een korte winterslaap mag nemen om daarna stilaan te denken aan het nieuwe seizoen. Tim Wellens, Julian Alaphilippe, Wilco Kelderman, Ben Hermans en Bauke Mollema lijken de tenoren voor het eindklassement, al kan een proef op het eind van het seizoen altijd voor verrassingen zorgen.

Guangxi ligt in het zuiden van China en na een lange trip vanuit Europa lijken de eerste drie ritten en de slotetappe iets voor de sprinters. Voorts zijn er enkele ritten waar punchers hun slag kunnen slaan. De vierde etappe naar Nongla bijvoorbeeld is vlak, maar eindigt met een steile, maar korte klim van drie km. Daags nadien staat de koninginnenrit op het programma, 212,2 km van Liuzhou naar Guilin met onderweg vier gecategoriseerde cols. Aanvallers zoals Thomas De Gendt hebben deze etappe wellicht met stip aangeduid. De finish ligt 20 km na de laatste klim, na een afdaling.

LEES OOK: Achter de schermen in Guangxi: de ene kan al wat beter stapelen dan de andere...

Uitslag:

1. Fernando Gaviria (Col/QST) de 107,4km in 2u20:01 (gem. 46,023094km/u)

2. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) op 0:00

3. Pascal Ackermann (Dui/BOH) 0:00

4. Max Walscheid (Dui/SUN) 0:00

5. Wouter Wippert (Ned/CDT) 0:00

6. Andrea Guardini (Ita/UAD) 0:00

7. Danny van Poppel (Ned/SKY) 0:00

8. Dylan Page (Zwi/CJR) 0:00

9. Rick Zabel (Dui/KAT) 0:00

10. Moreno Hofland (Ned/LTS) 0:00

Stand:

1. Fernando Gaviria (Col/QST) de 107,4km in 2u19:51 (gem. 46,077938km/u)

2. Silvan Dillier (Zwi/BMC) op 0:01

3. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 0:04

4. Pascal Ackermann (Dui/BOH) 0:06

5. Andriy Grivko (Oek/AST) 0:06

6. Rémi Cavagna (Fra/QST) 0:07

7. Nicolas Dougall (ZAf/DDD) 0:08

8. Max Walscheid (Dui/SUN) 0:10

9. Wouter Wippert (Ned/CDT) 0:10

10. Andrea Guardini (Ita/UAD) 0:10

Rittenschema:

Rit 1: donderdag 19 oktober: Beihai - Beihai (107,4 km)

Rit 2: vrijdag 20 oktober: Qinzhou - Nanning (156,7 km)

Rit 3: zaterdag 21 oktober: Nanning - Nanning (125,4 km)

Rit 4: zondag 22 oktober: Nanning - Nongla (151 km)

Rit 5: maandag 23 oktober: Liuzhou - Guilin (212,2 km)

Rit 6: dinsdag 24 oktober: Guilin - Guilin (168,1 km)