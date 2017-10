Bebloed oog en tactische misser in De Slimste Mens: “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik op televisie ben, terwijl ik nuchter ben”

Als alles volgens plan was verlopen, dan hadden we Nederlander Johan Boskamp woensdagavond in de zeteltjes van De Slimste Mens zien zitten. De voetbalanalist moest echter afzeggen wegens “persoonlijke redenen”. In de plaats daarvan kregen we Dominique Deruddere te zien, die meteen garant stond voor wat grappige scenario’s. Hij deed een poging om Goedele Wachters van haar troon te stoten en Tijs Vanneste het vuur aan de schenen te leggen.

Opgelet: dit artikel bevat spoilers. Lees niet verder als je van plan bent deze aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ nog te bekijken.

Wie was de nieuwkomer?

Bartel Van Riet kon de strijd voor de titel dinsdagavond niet winnen. Daarmee maakt hij plaats voor Dominique Deruddere, een Vlaamse filmregisseur en scenarist die in Amerika woont en daarmee een collega van presentator Erik Van Looy. Onder andere ‘Flying Home’ (2014), ‘Iedereen beroemd!’ (2000) en ‘Crazy Love’ (1987) staan op zijn palmares.

“Het is de eerste keer in mijn leven dat ik op televisie ben, terwijl ik nuchter ben. Normaal drink ik altijd een glas of twee drie om een beetje relaxed te zijn. Maar nu dacht ik dat ik mijn verstand er toch moest bijhouden. En ik beklaag het mij nu al!” lacht de 60-jarige. Met een rood bebloed oog zit hij klaar om deel te nemen, “maar je moet die andere gast eens zien”, grapt hij. Wat er aan de hand is, weet hij niet. “Ik werd wakker en ik had plots een rood oog!”

“Dat ziet er eng uit!” klinkt het bij Maaike, wanneer ze het rode oog van Dominique ziet. Foto: VIER

Wie zetelde er in de jury?

Marc-Marie Huijbregts en Maaike Cafmeyer zetelden voor de eerste keer dit seizoen in de jury. Die laatste vertelt meteen een groot geheim tijdens de aflevering, nadat ze te weten kwam dat zanger Tijs Vanneste heel wat tattoos heeft. “Ik heb een walvis op mijn gat… Vroeger was het een dolfijn”, zegt ze doodserieus.

De twee juryleden maakten zich wel wat druk over Erik, die blijkbaar absoluut geen groene dingen op zijn bord wil. “Zit daar een gefundeerde psychologische boodschap achter?” vraagt Cafmeyer zich af, nu ze weet dat Erik onder andere geen sla of broccoli eet... Maar wel voedsel dat twee weken over datum is.

Wat was de flauwste mop?

- “Keken jullie naar de Teletubbies, Maaike?”

- “Als ik een rode, gele en blauwe wil zien wauwelen dan kijk ik wel naar De Zevende Dag.”

Wie mocht in de verkleedkoffer duiken?

Er kon nog meer gelachen worden met politieke figuren in de derde aflevering van het vijftiende seizoen. Woensdagavond zagen we geen N-VA politica, maar Zuhal DeMIER. Die was voor de gelegenheid in een bizar kostuum gestoken, inclusief pootjes en voelsprieten. Met als opmerking: “Nu ben ik nog maar een simpel miertje, maar ik hoop om het ooit tot preMIER te schoppen.” Maar dan zal de verkleedkoffer wellicht wel achterwege blijven.

Zuhal Demi(e)r. Foto: VIER

Wat was het tofste weetje?

Wie is voor minstens één dag De Slimste Mens ter Wereld?

Gedurende de hele aflevering bleek dat nieuwsanker Goedele Wachters heel wat sterker was dan haar twee mannelijke tegenstanders. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het spannend was”, lachte Erik nog vlak voor de finale. Goedele behaalde meer dan het dubbele van de punten van Tijs, die als tweede eindigde. Eindstand voor de finale: Goedele 528, Tijs 239, Dominique 184. Het nieuwsanker mag zichzelf opnieuw De Slimste Mens ter Wereld kronen. Een ongeslagen parcours tot nu toe.

Hoe verliep de finale?

Omdat Goedele weinig punten overliet voor de twee heren, beloofde het een korte finale te worden. Maar wat we te zien kregen was een bizarre eindsprint. Met nog maar amper één seconde op de klok bij Tijs moest Dominique slechts één van de vier antwoorden juist hebben op de vraag ‘Wat willen we weten over Dirk Frimout?’ De filmregisseur deed er dertig seconden over, maar kon geen enkel trefwoord vinden. De teller stopte op nul. Over en uit voor Dominique, die na zijn eerste aflevering al vaarwel mag zeggen tegen zijn quiz-carrière.

Video: Vier

Een uitzichtloze situatie voor Tijs, maar hij kan door een tactische misser toch verder naar de volgende aflevering. Foto: VIER

Hoe had Dominique het tactisch gezien toch nog kunnen winnen?

Scenario 1: Het enige wat hij had moeten zeggen, waren de trefwoorden ‘eerste Belg’, ‘Poperinge’, ‘1992’ en ‘Atlantis’ (de naam van het ruimteveer van Frimout, red.).

Scenario 2: Als de filmregisseur meteen “stop” had gezegd, toen hij de beurt kreeg, dan had Tijs nog maar één seconde de tijd gehad om twee trefwoorden te vinden op de nieuwe vraag. Een bijna onmogelijke opdracht, die wellicht had uitgedraaid in het voordeel van Dominique.

Scenario 3: Als Dominique zich had laten zakken tot op hetzelfde niveau, dus tot op één seconde, dan kreeg hij het woord. Diegene die het laatst antwoordde, krijgt bij ex aequo immers de nieuwe vraag.

Wie zien we donderdag in De Slimste Mens ter Wereld?

Maar het heeft niet mogen zijn voor de nieuwkomer. Donderdag krijgen Tijs en Goedele het gezelschap van een nieuwe deelnemer: Frances Lefebure, presentatrice van Hotel Römantiek, waarin ze 60-plussers aan een lief hielp.