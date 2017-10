Ruben Bemelmans stunt op European Open in Antwerpen tegen “enfant terrible” Kyrgios

Ruben Bemelmans (ATP-98) heeft woensdag op het European Open Tennis in Antwerpen voor een stunt van formaat gezorgd door in de tweede ronde met 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3 te winnen van de Australiër Nick Kyrgios (ATP-20). De partij duurde 1 uur en 48 minuten.

In de kwartfinales neemt Bemelmans het op tegen de nummer 61 van de wereld, de Portugees Joao Sousa. Die schakelde de Oekraïner Sergiy Stakhovsky (ATP-102) met 5-7, 6-4 en 6-4 uit. In de onderlinge duels tussen Bemelmans en Sousa staat het 1-1 gelijk. De 29-jarige Limburger kwam als winnaar uit de jongste ontmoeting. Vorig jaar versloeg hij de Portugees in de zestiende finales in Montpellier met 6-4, 3-6 en 6-4. In Antwerpen staan de twee voor de derde keer op hardcourt tegenover elkaar.

Kyrgios koos in de eerste set resoluut voor show boven efficiëntie, en dat zorgde er samen met een aardig tennissende Bemelmans voor dat het naar een tiebreak ging. Daarin toonde de Australiër, het derde reekshoofd, zijn klasse. Hij won de tiebreak met 7-3 en haalde zo na 40 minuten de eerste set binnen.

In de tweede set ging Bemelmans nog beter spelen, en begon Kyrgios zijn naam van “enfant terrible” steeds meer eer aan te doen. Hij ergerde zich aan alles en iedereen en wist geen blijf met zijn frustraties. “Bemel” was duidelijk baas en won de set met 6-3.

De laatste set ging er bijzonder gelijkaardig aan toe. Kyrgios was een schim van zichzelf en Bemelmans won opnieuw met 6-3. Met Kyrgios moet het derde reekshoofd in Antwerpen al heel vroeg opkrassen.

“Misschien een beetje saai om naar te kijken”

“De eerste set was vooral mijn opslag goed, maar die van hem nog beter. Ik had er weinig tegen in te brengen”, zei Bemelmans na zijn overwinning. “Door de goede opslagen was het misschien een beetje saai om naar te kijken.”

Middenin de tweede set volgde een ommezwaai. “Volgens mij kreeg hij last van zijn heup, want hij maakte pijnlijke grimassen. Zelf begon ik ook beter te retourneren, waardoor ik nog meer in de wedsrijd kwam. Ik voelde dat er iets mogelijk was als ik zo kon doorgaan.”

“De kwartfinales halen op een ATP-toernooi doet heel veel deugd. Maar nu wil ik zo ver mogelijk geraken. Ik begin al te dromen van de halve finales. Hier op zaterdag mogen spelen zou helemaal geweldig zijn.”

