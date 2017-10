Twee bussen beschoten met loodjesgeweer: klopjacht met helikopter

Linkeroever - Op de Beatrijslaan zijn gisteren twee lijnbussen beschoten. Telkens sneuvelde een raam. De daders zijn spoorloos.

Twee bussen van lijn 95, die tussen Sint Niklaas en het Frederik Van Eedenplein rijden, werden rond 16u beschoten op de Beatrijslaan. “Er waren passagiers aan boord, maar niemand raakte gewond”, zegt Valerie Leeman van vervoersmaatschappij De Lijn.

Van beide bussen raakte een raam beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen vertoonden de ramen de inslag van een kogeltje uit een loodjesgeweer. “We hebben nieuwe bussen laten komen, maar uiteraard was er door de incidenten wel enige vertraging”, aldus nog Leeman.

Helikopter

De daders van de beschadigingen zijn nog spoorloos. De politie hield een grondige zoekactie in de buurt. Ook de helikopter van de federale politie, die in Antwerpen was voor een actie, zocht mee vanuit de lucht.

“Er zijn verschillende mensen gecontroleerd, maar zonder succes”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Het onderzoek loopt verder.