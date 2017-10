Hele straat parkeert verkeerd door werken en wordt massaal beboet

In het voorbije half jaar werd de Michel Willemslaan op het Valaar heraangelegd. Door de werken verdween er tijdelijk een vijftigtal parkeerplaatsen. Veel automobilisten zetten hun voertuig dan maar foutief op het plein. Met een boeteregen als gevolg.

Hossein Barich is een van de bewoners die zich benadeeld voelt. “Toen wij in augustus thuiskwamen uit vakantie, vonden we twaalf boetes van elk 55 euro in de bus. Later volgden er nog, zodat ik nu aan twintig zit, waarvan zes voor de maand oktober. Maar wat wil je? Als ik pas rond 23u thuiskom van mijn werk, is er nergens in de wijde omtrek nog een plaatsje vrij. Mijn echtgenote heeft enkele keren de politieagenten aangesproken op het plein en die vertelden dat ze niet zouden verbaliseren omdat ze begrip hadden voor de situatie. Het was dus even schrikken toen het anders bleek.”

Barich zit nu al aan twintig boetes, waarvan hij er al twaalf betaalde. Voor de overige boetebonnen wil hij bezwaar aantekenen.

Buurvrouw Julie van Berlo ontsnapte al evenmin aan de boeteregen. “Op een namiddag ben ik bij honderd woningen gaan aanbellen. In 38 gevallen niemand thuis, 33 mensen hadden geen auto en 30 gezinnen kregen wel boetes in de bus. Soms twee, soms vier, soms twaalf en meer. Een mevrouw met een gehandicapte zoon werd zelfs twee keer op één dag geverbaliseerd.”

Circulatieplan

De problemen in de Michel Willemslaan werden door raadslid Lien Moens (PVDA) aangekaart op een druk bijgewoonde districtsraad. Daar verklaarde districtsvoorzitter Kristof Bossuyt (N-VA) zich onbevoegd, maar hij beloofde wel te onderhandelen met uitbaters van nabijgelegen warenhuizen om eventueel van hun parking gebruik te mogen maken. “Ik kreeg jammer genoeg een negatief antwoord. Aan de getroffen bewoners geef ik de raad om bezwaar aan te tekenen tegen de boetes die nog in de bus zullen vallen.”

Lien Moens van haar kant ziet heil in een tijdelijk circulatieplan. “Door in enkele straten eenrichtingsverkeer in te voeren, zou er aan beide kanten geparkeerd kunnen worden. Dat zou misschien al iets helpen. Zeker als straks de Pastoor Bauwens-laan zal openliggen en de parkeerdruk nog groter zal zijn.”

“Helemaal of zelfs gedeeltelijk op de stoep parkeren mag niet”, zegt de politie. “Agenten kunnen elke overtreding die ze opmerken verbaliseren. De één zal dat sneller doen dan de ander. En of de boetes allemaal betaald moeten worden, dat is helemaal niet aan ons om daarover te beslissen”, klinkt het.