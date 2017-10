Lindelo deelt 270 ruikers uit

Lille - De directie van het woonzorgcentrum Lindelo in Lille bedankte de 270 personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden met een ruiker. “Ouderenzorg is niet overal kommer en kwel”, zegt directeur Kris Breugelmans.

De tweehonderd medewerkers, vijftig vrijwilligers en twintig bestuursleden van het recent uitgebreide woonzorgcentrum Lindelo in Lille kregen woensdag met een ruiker bloemen een aangename verrassing. “We bedanken iedereen voor de dagelijkse inzet van alle medewerkers van Lindelo”, zegt directeur Kris Breugelmans. “Een meting door een externe ­firma toont aan dat de tevredenheid van de bewoners en familieleden van Lindelo zeer hoog scoort. De resultaten van Lindelo situeren zich in de top van de 809 woonzorgcentra in Vlaanderen.”

De directie reageert daarmee ook op de negatieve berichtgeving over de ouderenzorg in woonzorgcentra na de reportage van Pano op Eén. “Het is niet overal kommer en kwel. Er zijn wel degelijk huizen, zoals Lindelo, waar de bewoner centraal staat en niet het financieel gewin”, zegt de directeur.

Kapster Griet Van Peel, wiens moeder Maria Vermeulen (83) ook in Lindelo verblijft, reageert enthousiast. “Ik ben heel blij met de bloemen. Met de verbouwingen hebben we ons moeten aanpassen, maar nu is het hele centrum vernieuwd”, glundert Griet Van Peel, al twintig jaar kapster bij Lindelo.