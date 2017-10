Hoogdagen voor echte zwartjassen: Daft Fest herstelt new wave-genre weer in oude glorie

Antwerpen 2060 -

Hoewel new wave vooral in de jaren 70 en 80 de underground muziekscene domineerde, kent het genre ook nu nog steeds een hele garde trouwe fans. En die liefhebbers markeren dit weekend best in hun agenda. Want dan organiseren Daft Records en Body Beats een tweedaags festival in het Oude Badhuis dat alle oorden van de new wave verkent.