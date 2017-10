Antwerpen - De Antwerpse taxisector vraag het stadsbestuur om gebruik te mogen maken van tram- en busbanen. “Een vanzelfsprekendheid”, vindt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Op de Bredabaan in Merksem, de Turnhoutsebaan in Borgerhout en op meerdere andere plekken in de stad mogen taxichauffeurs al de trambedding of busbaan gebruiken. Dat werd vier jaar geleden overeengekomen ...