Zware nederlaag voor Anderlecht tegen PSG: 0 op 9 in Champions League

Een moedig Anderlecht houdt een stevige kater over aan de confrontatie met Paris Saint-Germain op de derde speeldag in Champions League-groep B. De Belgische kampioen kende een desastreuze start met de 0-1 na amper twee minuten maar was daarna niet van slag en speelde meer dan verdienstelijk tegen de Franse grootmacht, die in de eerste helft echter nog een tweede maal kon scoren. Anderlecht kon zich voor rust nog wel optrekken aan het spelniveau maar ging in de tweede helft kopje-onder: Neymar en invaller Di Maria maakten er nog pijnlijke 0-4-cijfers van. En het was tekenend: de verdiende eerredder van Onyekuru spatte uiteen op de lat. Paars-wit blijft zo na drie speeldagen achter met 0 op 9...

Hein Vanhaezebrouck koos voor Matz Sels in doel. Achterin was Spajic (enkel) geblesseerd waardoor de driemansdefensie bestond uit Dendoncker, Mbodji en Deschacht, die zijn honderdste Europese wedstrijd speelde voor paars-wit. Met op papier een 3-4-3 opstelling waren de Brusselaars niet van plan zich in te graven. Bij PSG kreeg Thomas Meunier geen basisplaats van coach Unai Emery. Met Mbappé, Neymar en Cavani kozen de Parijzenaars voor hun beste en vermaard aanvalstrio.

Anderlecht liet in de eerste twee minuten meteen zijn intenties zien. Het zette hoog druk en zat er meteen enkele keren tussen, al kon het de bal niet direct bijhouden. En dan was daar een eerste keer PSG. De bal van Neymar was te diep voor Cavani maar de actie was nog niet gedaan en via Alves kwam Mbappé in balbezit. De Franse aanvaller zette een één-twee op met Verratti en knalde schuin voor doel door de benen van de ongelukkige Sels binnen: 0-1 na amper 2’34”...

Een moedig Anderlecht was echter niet van slag en bleef vooruit voetballen: Kums kreeg een afvallende bal voor de sloffen en knalde een meter naast en Onyekuru kopte te dicht op Areola na een uitstekende voorzet van Appiah. PSG voetbalde te nonchalant en Anderlecht rook zijn kans. Hanni legde de bal over Alves en Onyekuru liep de Braziliaan er makkelijk af maar stuitte wel op Areola, net als Teodorczyk enkele minuten later.

Aan de overkant moest Sels één keer zijn klasse tonen. Dendoncker speelde te kort terug, maar de doelman hield de spits van een tweede treffer. De herneming van Neymar ging naast. Anderlecht bleef de betere ploeg maar Teodorczyk kopte een nieuwe kans te centraal.

En Neymar, vraagt u zich af? Die kon in het eerste halfuur alleen maar opvallen door tweemaal theatraal tegen de grond te gaan zonder contact. Maar op slag van rust luidde hij wel de 0-2 in. Hij rukte centraal op en knalde op doel. Sels pareerde maar Mbappé kopte de bal terug en Cavani werkte af.

Anderlecht moest zo met een dubbele achterstand de rust in, maar kon zich wel optrekken aan het geleverde spel. Bijna kregen we in de tweede helft echter opnieuw een vroege en pijnlijke tegengoal na een knappe combinatie tussen Neymar en Mbappé, maar deze keer trapte Cavani via de lat over. De Parijzenaars leken hun nonchalance in de kleedkamer te hebben achtergelaten want ook Neymar kreeg al snel een mogelijkheid maar de Braziliaan kopte naast.

Vanhaezebrouck moest bovendien al snel een geblesseerde Kums vervangen: de Portugese verdediger Sa kwam in de plaats, waardoor Dendoncker een rij naar voren schoof. De herschikte defensie was even het noorden kwijt maar gelukkig stond Cavani buitenspel en miste Mbappé van dichtbij. Toen PSG een vrije trap kreeg op een mooie plek, was het moment van Neymar gekomen: hij besloot onder te muur te trappen en Sels kon er niet bij: 0-3.

De individuele klasse kwam helemaal boven maar Cavani werd nog een tweede keer teruggefloten uit buitenspel. En het was tekenend: de verdiende eerredder van Onyekuru spatte uiteen op de lat en de bal van invaller Bruno ging voorlangs. En paars-wit moest de kelk tot op de bodem ledigen: de ingevallen Di Maria maakte er nog pijnlijke 0-4-cijfers van in het slot met een mooie stifter… Het kon zelfs nog 0-5 geworden zijn maar dat bleef het Brusselse publiek gespaard.

Alleen laatste in de groep...

In de andere wedstrijd van Groep B ging Celtic op bezoek bij Bayern München, waar de ervaren coach Jupp Heynckes zijn comeback maakte in de Champions League. De Rekordmeister kende geen enkel probleem met de Schotten en won met duidelijke cijfers.

PSG blijft zo op kop met negen op negen, Bayern is tweede met zes punten, Celtic heeft er na de winst in Brussel drie en Anderlecht staat na drie speeldagen laatste met nul punten. Op 31 oktober trekt paars-wit naar Parijs...