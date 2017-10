Temse - De mooie vakantie van Linda Heirwegh (56) uit Tielrode mondde uit in een drama toen de Portugese vakantiewoning waarin ze verbleef in de as werd gelegd. “Wij waren ingesloten door de vuurzee. Ik dacht niet dat we het gingen halen”, huivert Linda nog na.

De bosbranden in Portugal veranderden de vakantie met de hele familie in een nachtmerrie voor Linda Heirwegh. “Ik verbleef eerst bij mijn broer Gino en schoonzus Adrienne in haar huis in Sao ­Marthino ...