Jef Neve speelt samen met Sioen en Dirk Brossé oorlogsconcert in New York

Sioen, Jef Neve en Dirk Brossé geven op 9 november een bijzonder concert in New York. In de Merkin Concert Hall brengen ze dan Distortion, a Hymn to Liberty. “Flanders to the USA, een organisatie voor Vlamingen in de VS, steekt dit evenement in elkaar. Hiermee wil de Vlaamse regering de slachtoffers van WOI herdenken”, duidt Sioen. “We zijn heel blij dat we dit mogen doen”, vult Neve aan. “Dit is een compositieopdracht uit 2014 van de Vlaamse regering die we al twee keer hebben uitgevoerd, in Brussel en in Dusseldorf.”

“Hiervoor hebben we elk apart twintig minuten muziek geschreven en die vervolgens tot een geheel gesmeed”, zegt Sioen. “We stonden er zelf van versteld hoe dicht de klassieke jazzinvloed van Jef, het filmische van Dirk en mijn popliedjes bij elkaar liggen.”

Voor Distortion, a Hymn to Liberty in New York delen de drie het podium met de Vlaamse sopraan Hanne Roos en 27 muzikanten van het Chamber Orchestra of New York. Het concert is in de eerste plaats bedoeld voor diplomaten en andere genodigden. “In 2018 gaan we dit wellicht nog ergens opvoeren”, geeft Sioen mee.