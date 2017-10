Gisteren Bake Off Vlaanderen gewonnen, vandaag met een boek in de winkel: Hans Martens (57) uit Nazareth staat er zelf van te kijken. “Ik wil met dat boek vooral aantonen dat bakken niet aartsmoeilijk hoeft te zijn. Een simpele taart kan ook lekker zijn.”

“Als ik al zenuwen had voor die laatste aflevering, was het omdat ik aan Vlaanderen wou bewijzen dat ik die finaleplek waard was”, blikt Hans Martens terug. “Want tijdens de wedstrijd had ik al wat foutjes ...