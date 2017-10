Kazerne Dossin wint Erfgoedprijs

Mechelen - In Antwerpen werd woensdag de Erfgoedprijs van de provincie uitgereikt. Het documentatieteam van het Museum Kazerne Dossin mocht met de hoofdprijs naar huis.

Onder de drie genomineerden waren er twee uit onze regio. Naast het documentatieteam van de Kazerne Dossin onder leiding van Dorien Styven, was er ook een nominatie voor de vrijwilligers van het Archief en de Erfgoedwerking van de gemeente Bornem onder leiding van Gert Van Kerckhoven. Die laatste mocht een cheque van 1.000 euro in ontvangst nemen uit handen van Luk Lemmens, gedeputeerde van Erfgoed. Dorien Styven en haar team kreeg als winnaar een bedrag van 2.500 euro.

De jury oordeelde dat het Kazerne Dossin-documentatieteam niet alleen voor hen, maar ook voor de nabestaanden, een kleine groep van helden en heldinnen zijn. “In alle stilte herdenken ze verschrikkelijke gebeurtenissen en helen ze historische maatschappelijke wonden. Dit project is maatschappelijk van een brede, universele relevantie. Het overstijgt de grenzen van deze provincie, van Vlaanderen, België en Europa. Bovendien betekent het project een nieuwe stap in de digitalisering van archiefstukken en het borgen van belangrijk erfgoed. De beeldbank ‘Geef ze een gezicht’, als uniek online-monument, vervult een zeer belangrijke taak om een blijvend verweer te zijn tegen historische en toekomstige pogingen om hele gemeenschappen uit te roeien”, motiveerde jurylid en erfgoedspecialiste Agnes Vugts de beslissing van haar collega’s.

Meer bekendheid

Styven is verrast met de prijs. “De andere kandidaten waren heel sterk. Ik ben blij dat ons team, met daarbij heel wat vrijwilligers, op deze manier erkenning krijgt voor zijn werk. Wat we gaan doen met de 2.500 euro? Investeren in de beeldbank. We kunnen ‘Geef ze een gezicht’ nog meer bekendheid geven. Daarnaast kunnen we ook andere collecties digitaliseren.”

Schepen van Cultuur en Toerisme was blij dat Mechelen alweer in de prijzen valt. “Mechelen en Kazerne Dossin zijn natuurlijke bondgenoten, want onze stad profileert zich steeds meer als stad van mensenrechten. Het belang van deze prijs mogen we niet onderschatten, want het fascisme is een veelkoppig monster dat nooit verdwijnt en in Europa en de VS opnieuw aan de voordeur klopt”, zegt Björn Siffer.