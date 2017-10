Deurne - Meer dan vijfhonderd buurtbewoners van de Wouter Haecklaan in Deurne verzetten zich met een petitie tegen de komst van een fietspad. “Een fietsostrade in een woonwijk, dat brengt problemen”, zegt buurtbewoner Marc Buijle.

De stad Antwerpen plant in de Wouter Haecklaan een dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed, in rode asfalt om het fietscomfort in de straat te verhogen. Dat fietspad is een onderdeel van de fietsostrade ...