Veerle Baetens op krukken op de rode loper in Gent

Break a leg, zeggen ze in het theater vlak voor een première. Veerle Baetens (39) nam dat iets te letterlijk: zij verscheen gisteravond met een gebroken voet op de rode loper van FilmFest Gent, voor de première van de Eén-reeks Tabula Rasa waarin ze de hoofdrol speelt en waaraan ze ook meeschreef.

“Mijn gebroken voet is eigenlijk goede reclame voor Natuurpunt”, zei Baetens met een knipoog. “Ik ben meter van de campagne Bos voor Iedereen en had het idee om voor een filmpje het liedje Laat Ons een Bloem van Louis Neefs te coveren met onze Broken Circle Blue Grass Band. In het bos ben ik vrij hoog van een boomstronk gesprongen en slecht neergekomen. Ik had een paar beentjes gebroken in mijn hiel, het is geopereerd en bijna genezen. Nog even op krukken en ik ben ervan af.”

Veerle Baetens en haar gezelschap gaven de rode loper van FilmFest Gent gisteravond zoveel glans dat het wel de openingsavond van het festival leek. In de reeks, die vanaf 29 oktober op Eén te zien is en internationaal al lof oogstte, doen ook Stijn Van Opstal, Gène Bervoets, Natali Broods, Peter Van den Begin, Jeroen Perceval, Hilde Van Mieghem, François Beukelaers, Lynn Van Royen en Tom Audenaert mee. Omdat de reeks over een vrouw met geheugenverlies die een sleutelrol speelt in een verdwijningszaak behoorlijk angstaanjagend is, kreeg Tabula Rasa het label ‘16+’ mee.