Inge zit 27 jaar in een rolstoel na ongeval, pas nu kent rechter schadevergoeding toe

Inge (29) uit Gent, die onlangs te zien was in het VTM-programma Over Winnaars, zit al sinds haar twee jaar in een rolstoel, nadat ze haar rug had gebroken bij een dramatisch ongeval. Pas gisteren – 27 jaar later – heeft de rechtbank haar een schadevergoeding toegewezen. “Eindelijk”, zegt haar moeder Hilde, die niet begrijpt waarom het zo lang duurde. “Je zou voor minder doodziek worden.”