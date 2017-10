CHAMPIONS LEAGUE. Hazard scoort twee keer in doelpuntenkermis, Messi bereikt mijlpaal ten koste van Proto

Wie op de derde speeldag in de Champions League aanwezig was op Stamford Bridge kreeg waar voor zijn geld. Chelsea en AS Roma maakten er een doelpuntenfestijn van dat eindigde op 3-3. Ondertussen bereikte Lionel Messi een nieuwe mijlpaal in zijn carrière toen hij Silvio Proto klopte.

Groep A: Svilar helpt Man United, Basel triomfeert

Manchester United, met Romelu Lukaku in de basis, had het tot de 64e minuut knap lastig in Portugal. Benfica hield de rangen goed gesloten en het was zwoegen voor de troepen van José Mourinho. Tot Svilar een onschuldige vrije trap van Marcus Rashford verkeerd beoordeelde . De amper 18-jarige doelman greep de bal uit de lucht maar liep er dan zelf mee over de lijn. Pijnlijke voor Svilar en 0-1 voor de Red Devils. Meteen ook de eindstand...

FC Basel deed een uitstekende zaak in Moskou door met 0-2 te gaan winnen op het veld van CSKA. Taulant Xhaka voor de rust en Dimitri Oberlin in de extra tijd deden de Russen de das om.

Basel telt zo zes punten na drie wedstrijden en is tweede na United met negen punten. Benfica is puntenloos laatste achter CSKA met drie punten.

Groep B: Bayern swingt tegen Celtic

Terwijl PSG geen fout maakte op het veld van Anderlecht , maakte Bayern er geen thuis tegen Celtic Glasgow. Onder leiding van Jupp Heynckes boekte de Duitser topclub een makkelijke 3-0 overwinning na een dominante prestatie. Thomas Müller opende in de zeventiende minuut de score en Joshua Kimmich dikte op het halfuur aan tot 2-0 met een haarfijne kopbal. Na de pauze zorgde Mats Hummels, nog een verdediger, voor de 3-0 eindstand.

In de stand leidt PSG met het maximum van de punten na drie wedstrijden. Bayern volgt als tweede met zes punten, dan komen Celtic met drie en Anderlecht met nul punten.

Groep C: Geen winnaar in Belgenduel, Atlético op de sukkel

Er stonden met Eden Hazard, Thibaut Courtois en drie Belgen in de basis op Stamford Bridge. Dat ontplofte al na elf minuten toen David Luiz de bal voorbij de Romeinse verdediging en doelman Alisson krulde. Chelsea was de betere ploeg maar na dik een half uur moest Courtois zijn beste voetenwerk bovenhalen om Nainggolan te beletten de gelijkmaker te scoren. Twee minuten later stond het 2-0 voor de Blues. Hazard stond vrij aan de tweede paal en deed de netten trillen.

Roma bracht echter vrijwel onmiddellijk de spanning terug in de wedstrijd. Niemand kon Kolarov afstoppen en via het been van Christensen in doel: 2-1. De Giallorossi gingen na de pauze door op hun goede elan. Fazio bereikte de lopende Dzeko met een

Atletico Madrid raakte in Azerbeidzjan niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Qarabag (0-0). De Madrilenen wachten nog steeds op hun eerste overwinning in de groepsfase van het kampioenenbal.

In een zoutloze eerste helft konden Rode Duivel Yannick Carrasco, die 71 minuten volmaakte, en Antoine Griezmann de Bosnische doelman Ibrahim Sehic niet vloeren. Qarabag kroop in zijn defensieve egelstelling, Atletico slaagde er niet in die te ontregelen. Aan het begin van de tweede helft leek Griezmann op fraaie wijze de ban te breken, maar zijn rake schot in de verre hoek werd afgekeurd wegens buitenspel. Qarabag hield stand, ook nadat Dino Ndlovu zijn tweede gele kaart had gekregen na een schwalbe in het Madrileense strafschopgebied. Met een kwartier tegen een man minder slaagde Atletico er niet meer in te scoren.

In de stand leidt Chelsea de dans met een perfecte negen op negen. Roma telt na twee speeldagen vier punten. Atletico, dat in 2014 en 2016 nog tot de finale van de Champions League reikte, moet voorlopig vrede nemen met twee punten. Qarabag haalde zijn eerste punt binnen.

Groep D: Mijlpaal voor Messi, Juve zwoegt naar zege

FC Barcelona had voor eigen publiek al bij al weinig moeite met Olympiakos. Bij de Grieken stonden Silvio Proto, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja en Mehdi Carcela in de basis. In de 18e minuut stonden de bezoekers echter al 0-1 achter door een ongelukkig eigen doelpunt van Dimitris Nikolaou. Die maakte dat in het slot wel goed maar zijn goal was enkel goed voor een eerredder. Tussendoor hadden Lionel Messi en Lucas Digne namelijk gescoord voor Barça, dat lang met tien speelde na een rode kaart voor Gerard Piqué. Voor Messi was het zijn 100e Europese goal.

100 European goals for Lionel Messi! pic.twitter.com/qpwTW5l69i — B/R Football (@brfootball) 18 oktober 2017

Juventus had het een pak moeilijker met Sporting Lissabon. De Oude Dame, verliezend finalist van vorig seizoen, keek na 12 minuten tegen een 0-1 achterstand aan na een eigen doelpunt van Alex Sandro. Een heerlijke vrije trap van Miralem Pjanic en een rake kopbal van Mario Mandzukic bezorgden Juventus uiteindelijk de 2-1 zege en de drie punten.

In de stand leidt Barcelona met negen punten, voor Juventus met zes. Sporting telt drie punten, Olympiakos is nog puntenloos.