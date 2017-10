Nieuw modemerk Marlière landt in de Nieuwe Natie

De Nieuwe Natie strijkt neer in de Stadsfeestzaal en brengt weer heel wat nieuwe merken met zich mee. Zo ook Marlière, een gloednieuw Belgisch modemerk dat zich laat inspireren door de danssport.

"Athleisure chic." Zo omschrijft Martina De Meyer de stijl van haar label. Met Marlière wil ze comfortabele en tegelijkertijd elegante kleding voor actieve vrouwen op de markt brengen. Het label is vernoemd naar de Belgische danseres Andrée Marlière. “Het is geen danskleding, maar ik liet me wel inspireren door de dans”, vertelt Martina. “De collectie kan de hele dag gedragen worden, voor alle gelegenheden.”

Dat Martina voor de Nieuwe Natie kiest is niet toevallig. “Ik ben zelf niet van Antwerpen, maar toch vond ik het belangrijk om mijn merk te lanceren in deze typische modestad.”

De collectie is een fusie van grafische elementen en sterk minimalistisch design. De stoffen zijn afkomstig uit Japan en Italië. De productie gebeurt in Europa.

Info: vanaf 28 oktober in de Nieuwe Natie, Stadsfeestzaal Antwerpen, www.marlierebelgium.be