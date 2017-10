De opstelling van Anderlecht tegen het grote PSG: Vanhaezebrouck gaat uit van eigen sterkte

Anderlecht wil vanavond op de derde speeldag van Champions League-groep B zijn blazoen oppoetsen na twee kansloze nederlagen. Maar tegen het sterrenensemble van Paris Saint-Germain zal paars-wit meer dan één voetbalmirakel nodig hebben. Coach Hein Vanhaezbrouck toont alvast de nodige lef met zijn opstelling.

Volg hier de wedstrijd LIVE!

Hein Vanhaezebrouck was vrijdag uitermate tevreden over de eerste helft van Anderlecht in Mechelen. Hij wijzigde dan ook weinig aan die opstelling. Alleen in doel switcht hij keeper Frank Boeckx voor Matz Sels, met wie hij (Europese) successen boekte bij AA Gent.

Anderlecht: Sels; Dendoncker, Kara, Deschacht; Appiah, Kums, Trebel, Onyekuru; Gerkens, Hanni en Teodorczyk

Vanhaezebrouck kiest tegen Neymar & Co dus ook voor een (gedurfde) driemansdefensie met Dendoncker, Kara en Deschacht. De flankspelers Appiah en Onyekuru zullen moeten terugplooien om Neymar en Mbappé op te vangen. In de praktijk kan Anderlecht zelfs omschakelen naar een viermansdefensie Appiah-Kara-Dendoncker-Deschacht of een vijfmansachterhoede als Onyekuru ook terugplooit.

In het offensieve compartiment zal Kums het spel moeten verdelen, Trebel zal veel moeten lopen, van Hanni wordt creativiteit geëist, Gerkens kan infiltreren in de zestien en Teo zal vooraan moeten beuken.

LEES OOK: De tactiek van Hein Vanhaezebrouck met Anderlecht: slechts één wijziging tegen PSG én meer balbezit

Bij PSG krijgt Thomas Meunier geen basisplaats van coach Unai Emery. De Rode Duivel was zaterdag nochtans goed voor twee doelpunten op het veld van Dijon (1-2). Met het trio Kylian Mbappé, Neymar en Edinson Cavani hebben de Parijzenaars op papier een aanvalslinie die de Anderlecht-defensie nog weken nachtmerries kan bezorgen. Aanvoerder Thiago Silva ontbreekt. De aanvoerder sukkelt met een dijblessure.

PSG: Aréola; Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Motta, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.

Mission impossible?

Voor Anderlecht is de terugkeer naar het Kampioenenbal na twee matchen vooral een ontgoocheling en ontnuchtering. Op de openingsspeeldag verloren de Brusselaars kansloos op Bayern München met 3-0. Kan gebeuren, maar de manier waarop Sven Kums centraal in de verdediging stond en naïef rood pakte, deed pijn aan de ogen. De Belgische kampioen ging dan maar op speeldag twee voor eerherstel tegen Celtic. Ook dat liep mis, met een pijnlijke 0-3 nederlaag tot gevolg.

Maar in tussentijd is in het Astridpark veel veranderd. Coach René Weiler, de man uit wiens koker de zet kwam om Kums op Bayern zijn debuut te laten maken als verdediger, is vertrokken. En ook zijn tijdelijke opvolger Nicolas Frutos, die tegen Celtic geen lijn in zijn ploeg kreeg, is weg. Hein Vanhaezebrouck staat nu aan het hoofd van Anderlecht. De 53-jarige West-Vlaming lijkt de geknipte persoon om Anderlecht weer aan het voetballen te krijgen. De 3-4 zege op KV Mechelen van afgelopen weekend deed alvast beterschap verhopen, maar bij momenten zakte de kampioen nog door het ijs. Hoe dan ook, bij Anderlecht wrijven ze zich in de handen: als er een trainer is die een Belgische ploeg Europees boven zichzelf kan doen uitstijgen, dan wel Vanhaezebrouck. Twee seizoenen geleden loodste hij AA Gent, als eerste Belgische club in vijftien jaar, naar de achtste finales van de Champions League.

LEES OOK: Als u deze cijfers bekijkt ziet u meteen waarom Anderlecht kansloos is tegen PSG

Maar paars-wit moet zich tegen PSG weinig illusies maken. De Parijzenaars wervelen door de Ligue 1 en Champions League, en kunnen teren op ongeziene wereldklasse. Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Angel Di Maria, ... Aan het lijstje PSG-vedettes lijkt geen einde te komen. En als de sterren het dan toch eens laten afweten, zoals afgelopen zaterdag in Dijon (1-2), is er Rode Duivel Thomas Meunier om de klus te klaren. Na demonstraties op Celtic (0-5) en tegen Bayern (3-0) staat PSG in de poule aan kop met zes punten. Anderlecht (0 punten) sluit de rangen. Bayern en Celtic, die elkaar in München treffen, tellen elk drie punten.