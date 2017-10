CD&V Antwerpen wil raadscommissie voor fietsveiligheid

Antwerpen - “Het dramatisch dodelijk fietsongeval in Hoboken, het derde in drie weken in Antwerpen, moet leiden tot een krachtig actieplan dat meerderheid en oppositie overstijgt”, klinkt het in een persbericht van CD&V Antwerpen. Lijsttrekker Kris Peeters pleit daarom voor de oprichting van een gemeenschappelijke raadscommissie fietsveiligheid, zoals eerder al gebeurde met de overkapping van de Ring.

“Dit soort drama’s, waarbij mensen hun geliefde verliezen, mogen niet gepolitiseerd worden”, zegt Peeters. “Laat ons daarom de verschillen tussen meerderheid en oppositie overstijgen. We moeten gezamenlijk aan de slag gaan om het aantal fietsdoden tot nul te herleiden in onze stad.”

CD&V pleit voor een commissie fietsveiligheid per district en een gemeenschappelijke raadscommissie waarbij leden van de districtsraden en gemeenteraad samenwerken. In deze raadscommissie kunnen de leden, bijgestaan door experten verkeersveiligheid, gezamenlijk een actieplan opstellen dat op zeer korte termijn moet worden omgezet in concrete realisaties.