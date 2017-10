Antwerpse start-up wint belangrijke prijs en wil tot 30 extra mensen aanwerven

Antwerpen - De Antwerpse start-up PlayPass is verkozen tot ‘meest beloftevolle onderneming van het jaar’. Het bedrijf maakt slimme polsbandjes, en wil tot dertig extra mensen aanwerven.

Het bedrijf EY, vroeger bekend als Ernst & Young, reikt elk jaar de prijs voor ‘onderneming van het jaar’ uit. In de categorie ‘beloftevolle ondernemingen’ schoot PlayPass dit jaar de hoofdvogel af.

PlayPass maakt polsbandjes waar een chip inzit, zodat bezoekers er niet alleen toegang mee krijgen tot het festivalterrein, maar ook contactloos kunnen betalen. De polsbandjes worden onder meer gebruikt op Rock Werchter, Graspop en een heleboel festivals in het buitenland.

Door de combinatie van identificatiegegevens, consumptievoorkeuren en locatiebepaling levert het bandje een schat aan informatie op over het gedrag van elke festivalganger. Daar kunnen organisatoren en sponsors op inspelen.

“Deze prijs kan vele deuren openen voor ons bedrijf”, zegt David De Wever, algemeen directeur van PlayPass. “We stellen vandaag dertig mensen tewerk. Het is onze ambitie om in een jaar tijd twintig tot dertig extra mensen aan te werven. We willen volop inzetten op internationale expansie. Nieuwe kantoren openen in het buitenland mag volgend jaar geen onmogelijke opdracht zijn. De toepassingen van onze technologie zijn eindeloos”, zegt De Wever.