Fotograaf legt orgasmes van vrouwen vast op de gevoelige plaat

De Braziliaanse fotograaf Marcos Alberti heeft met een fotoreeks een ode gebracht aan het vrouwelijk orgasme. Hij fotografeerde dames voor, tijdens en net na hun seksuele hoogtepunt. De moraal van het beeldverhaal dat de naam ‘O project’ meekreeg? De vrouwelijke seksualiteit normaliseren.

Marcos Alberti vindt dat masturbatie bij vrouwen nog te veel in te taboesfeer zit, terwijl mensen wel veel vlotter praten over mannen die aan soloseks doen. Daar wilde hij verandering in brengen met een fotoreportage waarin de climax centraal staat. Smile Makers, een bedrijf dat seksspeeltjes maakt, steunde het project.

Foto: Marcos Alberti

Uit meer dan 2.000 vrouwen die aan de gewaagde reportage wilden meewerken, selecteerde hij 22 dames met verschillende achtergronden. Ze werden tijdens het gebruik van een speeltje verschillende keren vanaf hun middel gefotografeerd. De fotograaf kon in het heetst van de strijd enkel hun gelaatsuitdrukkingen zien. De onderliggende boodschap van het project is simpel: “alle vrouwen verdienen de controle over hun seksualiteit, ongeacht hun achtergrond. Vrouwen moeten vrij zijn om plezier te beleven aan seks.” Alberti is erg tevreden met het resultaat. “Als je een taboe op een humoristische manier met de lens benadert, beginnen mensen zich open te stellen. Dat kan leiden tot een monumentale verandering in hun mentaliteit.”

Foto: Marcos Alberti

Het is niet de eerste keer dat foto’s van Alberti opvallen. Vorig jaar wilde de fotograaf testen of mensen echt vrolijker worden na enkele wijntjes. Hij maakte foto’s van zijn vrienden voor en nadat ze wijntjes dronken. Na het eerste wijntje poseerden ze neutraal, na het tweede wijntje was er een glimlach op hun gezicht te bespeuren en na nummer die werd er al eens een gekke bek getrokken. Het zogenaamde ‘3 Glasses Later’-project toonde aan dat wijn je inderdaad vrolijker maakt.