Thailand maakt zich op voor crematie koning Bhumibol

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn zat woensdag een ceremonie voor voor de voltooiing van de gouden brandstapel voor de crematie van zijn vader, de overleden koning Bhumibol Adulyadej, volgende week. De bouw van de brandstapel nam tien maanden in beslag.

Vajiralongkorn, Bhumibols enige zoon, plaatste woensdag een 5 meter hoge parasol van meer dan 80 kilogram op de top van de 53-meter hoge gouden brandstapel. De korte ceremonie markeerde de voltooiing van de crematieconstructie. De parasol wordt in Thailand beschouwd als het belangrijkste symbool van het koningschap.

Bhumibol was ‘s werelds langst regerende vorst. Hij stierf in oktober 2016 op de leeftijd van 88, na zes decennia op de troon. Zijn crematie staat gepland van 25 tot 29 oktober en wordt de grootste ceremonie in Thailand van de afgelopen jaren.

De plechtigheid vindt plaats op het veld van Sanam Luang, niet ver van het paleis in Bangkok, waar de koning ligt opgebaard. Het crematorium, dat minstens 30 miljoen dollar heeft gekost, is versierd met honderden kleurrijke sculpturen van goden, engelen, mythische creaturen en dieren die, naar boeddhistische en hindoeïstische traditie, de opstijging van de koning naar de hemel symboliseren.

Tijdens de plechtigheid worden 7.500 genodigden verwacht, onder meer leden van de koninklijke familie en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders uit dertig verschillende landen.