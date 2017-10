Ambtenaar kiest voor nieuwe job

Niel - Bart Sas, de project manager van de gemeente Niel, heeft 2 jaar verlof zonder wedde aangevraagd. Op 6 november is het zijn laatste dag bij de gemeente Niel.

Sas startte in april 1997 als gemeentelijke ambtenaar van Niel. Hij klom van gewone bediende naar stedenbouwkundig ambtenaar tot project manager.

“Enkele maanden geleden werd me de mogelijkheid geboden met een nieuwe job te beginnen”, aldus de 52-jarige Bart Sas. “Ik stond voor een moeilijke keuze, maar koos voor een nieuwe uitdaging. Mijn nieuwe taak omhelst het opstarten en opvolgen van nieuwe projecten. Deze job ligt zowat in de zelfde lijn met wat ik deed, weliswaar is ze meer gerelateerd rond mobiliteit.”