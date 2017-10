5 ton cocaïne gevonden in container met bananen in Antwerpse haven

De Belgische politie heeft op afgelopen vrijdag in samenwerking met haar Nederlandse partners in de haven van Antwerpen een grote partij cocaïne in beslag genomen die verstopt zat in een container met bananen.

De lading kon worden ontdekt nadat er in Nederland informatie was binnengekomen over deze zending. De partij cocaïne van totaal ruim 5.300 kg werd aangetroffen in een container afkomstig uit Colombia. De container had als deklading bananen, waartussen de cocaïne in pakjes zat verstopt. De eindbestemming van de container was Nederland.

De straatwaarde van de cocaïne wordt geschat op ruim 200 miljoen euro. Politie Nederland doet verder onderzoek.