Hoopvol: Spanje heeft voor het eerst professioneel veldritteam

Zou het dan toch? In Spanje werd een eerste professioneel veldritteam boven de doopvont gehouden. Ginestar-Delikia Sport heeft met Felipe Orts, de zilveren medaille van het WK beloften in Bieles, het ideale uithangbord.

Het bij de UCI geregistreerde team heeft drie veldrijders onder contract: Spaans kampioen Ismael Esteban, meervoudig Spaans kampioene Elena Lloret en Felipe Orts, de verrassende winnaar van de zilveren medaille tijdens het WK voor beloften begin dit jaar in het Luxemburgse Bieles. Het is vooral zijn prestatie die de interesse van sponsors heeft gewekt. “Dankzij dit team zijn we in staat om aan alle wereldbekers binnen Europa deel te nemen, als ook aan de belangrijkste wedstrijden buiten de wereldbeker”, vertelt Orts die intussen naar de profs is overgestapt. “We willen dit seizoen vooral leren, zien hoe de grote teams werken, zien hoe het er in de grote wedstrijden aan toe gaat. Het hoofddoel is het WK in het Nederlandse Valkenburg waar we in een optimale conditie aan de start willen staan. Dit project is er één van de lange termijn en dat geeft me mentaal enorm veel rust.”