Tragically Hip-zanger Gord Downie overleden

Gord Downie, de leadzanger van de Canadese rockband The Tragically Hip, is overleden. Dat heeft de band uit Kingston, Ontario, woensdag op zijn website aangekondigd. Downie, die aan een terminale vorm van hersenkanker leed, werd 53 jaar.

The Tragically Hip, vaak kortweg aangeduid als The Hip, was gedurende 30 jaar één van de meest succesvolle Canadese bands, maar kon ook in onze contreien op een stevige schare fans rekenen. Haar hoogtepunt kende de groep begin jaren 90 met platen als “Road Apples”, “Fully Completely” en “Day For Night”. De al even excentrieke als charismatische voorman Gord Downie en co stonden ook bekend voor hun ijzersterke livereputatie.