Urenlang moet hond rondzwemmen in diepe put, maar redders laten haar niet in de steek Video: YouTube

De hoop om hulp te krijgen moet erg groot geweest zijn bij deze hond in India. Het dier bracht urenlang in het water door nadat het in een diepe put was gesukkeld. Gelukkig konden de vrijwilligers van Animals Aid Unlimited nog op tijd een geslaagde reddingsoperatie op poten zetten.

Het was al snel duidelijk dat de hond erg vermoeid was door de vervelende situatie. Het dier maakte er de gewoonte van om telkens wat te zwemmen en nadien weer even steun te zoeken tegen een rotswand. Maar door een gebrek aan voedsel en vers water zou het weliswaar een kwestie van tijd geweest zijn totdat het dier de strijd tegen verdrinking zou moeten opgeven.

Bebloede pootjes

De vrijwilligers van dierenorganisatie Animals Aid Unlimited waren echter op tijd om het dier uit haar lijden te verlossen. Na een telefoontje van een dorpeling kwamen ze meteen ter plaatse. Een van de redders kon de hond in een blauw net steken en naar boven laten hijsen.

Nadien kreeg de hond nog verzorging toegediend. Dat was tevens het moment dat de vrijwilligers opmerkten dat de pootjes van de hond duidelijk bloedden door het vastklampen aan de rotswand. Intussen is het dier weer aan de beterhand.

Animals Aid Unlimited heeft al vaker honden gered uit een uitzichtloze situatie. Op hun YouTube-kanaal staan tientallen video’s waarin ze de levens van een heleboel dieren redden. De beelden van hun recentste goede daad zijn al meer dan drie miljoen keer bekeken.