Passagiers blijven als bij wonder ongedeerd nadat groep jongeren vuurwerk afschiet op bus

Passagiers blijven als bij wonder ongedeerd nadat groep jongeren vuurwerk afschiet naar bus Video: YouTube

Er zijn beelden opgedoken van een groep jongeren die wat vuurwerk in de richting van een bus afschoot. De video toont hoe de raket door de deur vloog en maar op het nippertje alle passagiers miste. Voorlopig is nog onduidelijk of er arrestaties zijn verricht.

De video kwam aanvankelijk op Instagram terecht door passagier Joe Listo-Rees. “Dit had ik niet verwacht”, schreef hij er nog bij. Dezelfde beelden waren nadien ook te zien op YouTube met daarbij wat extra informatie. “Afgelopen weekend werden we zomaar aangevallen door een groep van zes kerels met vuurwerk”, valt er te lezen. “Gelukkig raakte niemand gewond, de politie werd uiteindelijk opgebeld.”

Of de politie al iemand heeft opgepakt, is vooralsnog niet duidelijk. Het gebruik van vuurwerk tegen mensen kan in het Verenigd Koninkrijk leiden tot boetes van maximaal 5.000 pond.