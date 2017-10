Dit is de reden waarom Iljo Keisse straks niet kan deelnemen aan de Gentse Zesdaagse

Iljo Keisse is vorige vrijdag in Herentals aan zijn rechterhand geopereerd. Dit om een pees van zijn rechterpink te herstellen. De Oost-Vlaming moet tien tot twaalf dagen rusten en zal pas over twee maanden opnieuw in competitie uitkomen. Dat betekent dat Keisse zijn Gentse Zesdaagse in het Kuipke zal moeten missen.